Stigende brændstofpriser rammer de sydfynske færger

Når man fremover skal med færgen rundt i det sydfynske øhav, kan det både blive en dyrere, langsommere eller sjældnere oplevelse.

Den nuværende verdenssituation har fået markedsprisen på marinediesel til at stige kraftigt, og brændstofbudgettet for færgerne i 2022 vil derfor overskrides med 1,1 millioner kroner.

- Vi var nødt til at se, om der var midler til at udvide budgettet, eller om det var nødvendigt at overholde budgettet. Og der er både nogle manglende kompensationer fra coronatiden og høje energipriser, der gør, at vi skal overholde budgettet, som det ligger nu, siger borgmester og formand for økonomiudvalget i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S).

Tidligere på måneden besluttede Erhvervs- og Turismeudvalget at indstille til en øget billetpris på både M/S Helge, Højestene og Hjortøboen, for at kunne overholde budgettet. En indstilling, der i onsdags blev besluttet i Økonomiudvalget og nu skal endeligt afgøres i Kommunalbestyrelsen den 31. maj.

- Energiudfordringerne er der jo mange steder, og man kan drage en parallel til egen husholdning. Der er også steder, hvor man skal spare, påpeger borgmesteren.

Flere muligheder

Der var flere muligheder oppe at vende i fagudvalget for at finde den rigtige måde at spare på brændstoffet.

Mulighederne kunne være at sejle langsommere, hvilket ville give en besparelse på 130.000 kroner i 2022. En anden mulighed var at lade afgange udgå, som vil betyde besparelser på 2.000 kroner per afgang, dog fratrukket det manglende billetsalg på rundturen.



Og så var der den mulighed at pålægge et brændstoftillæg, altså at gøre billetterne på afgangene dyrere for både børn og voksne, hvilket blev den valgte metode til at dække hullet i budgettet.

- Det er klart, at det har en konsekvens for noget. Måske er der færre turister, der vil sejle med færgerne, det ved vi ikke, siger Bo Hansen (S).

På M/S Helge er der to scenarie; enten at pålægge 20 kroner på en voksenbillet og 10 kroner på en børnebillet eller at pålægge 40 kroner på voksenbilletten og 20 kroner på børnebilletten. Den ekstra pris gælder ikke for de borgere, der bor på øerne.