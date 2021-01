Stjal cigaretter for formue: Bragede med indkøbvogn ind i biler under flugtforsøg

En ulåst dør til lagret i Føtex på Møllergade i Svendborg var indgangsbilletten til et frækt tyveri for en 58-årig mand. Tyveriet blev begået mandag aften klokken 20.37.

Læs også Vedtaget: Psykisk syge skal skånes for elektronisk post i weekenden

Den 58-årige mand fandt en indkøbsvogn på lagret, som han derefter fyldte med cigaretter fra Føtex-butikkens lager.

- Der er tale om cigaretter for et større beløb på over 100.000 kroner, oplyser Milan Seyfabad, der er politikommissær i Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Ramte tre parkerede biler

Da manden var færdig med at proppe indkøbsvognen med de stjålne cigaretter, sneg han sig derefter ud af forretningens lager ad en bagdør. Men han blev spottet af vidner, der straks satte efter tyven.

Da manden forsøgte at flygte med sine mange cigaretter slingrede han så meget med indkøbsvognen, at den smadrede ind i tre parkerede biler.

Tyven nåede dog 300 meter væk fra Føtex før vidnerne fik ham stoppet på Ørkildsgade. Her blev han tilbageholdt og politiet blev kontaktet.

Læs også Fanget af hundepatrulje: To anholdt for dieseltyveri fra byggeplads

- Vidnerne har været til stor hjælp. Deres indsats gjorde, at vi kunne fange ham, siger Milan Seyfabad.

Efter anholdelsen af manden blev cigaretterne optalt og leveret tilbage til Føtex på Møllergade i Svendborg.

Den 58-årige mand er blevet sigtet for tyveri.