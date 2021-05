Stod bag lukning af sydfynsk læreruddannelse - nu skal Poul Erik være med til at oprette den igen

Desuden mener han, at der er sket meget på ti år, som gør det lettere at have en sydfynsk læreruddannelse med 35 studerende per årgang. Med den teknologiske udvikling kan virtuel undervisning give nye muligheder.

- Jeg er fortrøstningsfuld som bestyrelsesformand, siger han.

Det på trods af, at han nu selv skal i gang med planlægningsarbejdet for at få dele af en læreruddannelse til Svendborg.

- Der er ingen tvivl om i dag, at jeg på daværende tidspunkt syntes, det var rigtigt at gøre, for vi kunne ikke stå inde for kvaliteten, siger han.