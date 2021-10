Stor halmbrand - bilister er i vejen for brandfolk

Ifølge et vidne var bilister på den smalle Galdbjergvej i vejen for de tankvogne, som bringer vand frem til branden.

“Lad være med at søge til området, fordi du er nysgerrig! Giv plads til dem, der knokler for at begrænse skaderne”, skrev vagtchef Henrik Strauss, Fyns Politi, på Twitter.

Forinden havde Henrik Strauss oplyst til TV 2 Fyn, at branden havde godt fat i laden, og billeder fra stedet viser da også, at hele den store lade brænder.

Vagtchefen oplyste desuden, at der ikke er fare for hverken mennesker eller dyr.