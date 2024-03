Stor narkosag i Svendborg: To brødre anker fængselsstraf og udvisning

En pengemaskine

Sagens sidste retsdag begyndte med anklager Klaus Lauridsens mere end en time lange procedure.

Her listede han et persongalleri op, som i samme sagskompleks allerede sidder i fængsel, efter de i 2023 erkendte anklagerne mod dem.

Men sådan har det ikke været med de to brødre, der ikke har ønsket at forklare sig i retten. Klaus Lauridsen sagde i sin procedure, at det efter hans opfattelse er bevist, at storebroren er bagmanden og den øverste leder, og at han havde samlet en organisation - “en pengemaskine, som anklageren også kaldte det - for at sælge narko i Svendborg.

Ifølge Klaus Lauridsen var lillebroren til gengæld en, storebroren kunne “koste rundt med”.

Han lagde stor vægt på et af vidnernes forklaring. Den 33-årige mand havde været en del af samme sagskompleks og fik i 2023 en straksdom på to og et halvt års fængsel for videresalg af hash og narko. Her i retten i Svendborg havde manden tidligere fortalt om de to brødres rolle i det sydfynske narkomiljø.

Ifølge Klaus Lauridsen lagde manden “kortene på bordet”, og “der var en stor grad af troværdighed omkring hans forklaring”.

Er han til at stole på?

Men det mente de to brødres forsvarsadvokater ikke, at der var. Faktisk var den 33-åriges vidneforklaring et af de centrale punkter i hver deres procedure.

- Hvad er årsagen til, at han sætter sig ned og navngiver de to? Hvis man har haft et fint samarbejde, men at man så i det sekund, politiet banker på, begynder at fortælle, siger det mig, at der er et misforhold. Der er nogle, man gerne vil beskytte, og andre vil man gerne have i fedtefadet, sagde storebrorens forsvarsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen.