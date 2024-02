Storspillende Madsen:- Alt guldet skal blive på Sydfyn

Den storspillende Emil Madsen, der lørdag satte 19 ud af 34 mål ind mod Fredericia HK og i dag kan fejre sejren med sit hold, er en stolt mand.

- Det var fantastisk. Vi kan ikke være andet end taknemmelige over den opbakning vi har fået af alle vores fans hele weekenden. Vi skylder dem alt.

Og det er ikke kun fansene, der får en tak.

- I dag lykkes alting for os, og særligt Thulin (Tobias Thulin, keeper, red.) har vist så mange gange at han er der i de store kampe, og det er han igen i dag.

Emil Madsen er heller ikke bleg for at kigge ind i den nærmeste fremtid på baggrund af dagens sejr.

- Vi er også favoritter til at tage DM-guldet, og vi kommer med det samme som vi gjorde i den her weekend. Vi vil have alt guldet bliver på Sydfyn.