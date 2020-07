Strandvejr på vej: Fynsk livredder advarer mod strøm i havet

Det er ikke ufarligt at kaste sig i havet og tage en svømmetur, også selv om man kender stranden udmærket.

Tidligere på ugen blev tre brødre på 6, 8 og 11 år taget af strømmen og trukket til havs i Hornbæk Havn i Nordsjælland. Det skyldes formentlig et revlehul - også kaldet hestehul - der findes i området.

Læs også Efter blæst og regn: Nu skifter vejret

Sådan redder du andre ud af et revlehul Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 112 eller få nogen til at gøre det.

Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte. Det kan være en redningsvest, en redningskrans, en fodbold eller en tom halvandenliters sodavandsflaske med låg.

Råb til den nødstedte, at han eller hun ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden. Kilde: Trygfondens Kystlivredning

Sådan nogle huller findes også på Fyn, men ikke i lige så høj grad. Til gengæld skal svømmere især ved Christiansminde i Svendborg være opmærksomme på, at strømmen går på tværs af kysten - i modsætning til revlehuller, hvor strømmen kan tage svømmeren til havs.

- Der er to til fire knob strøm, og det er rigtig meget, siger livredder ved Christiansminde Christian Bjerring Holm Jørgensen.

- Det er ikke noget, man kan svømme imod - heller ikke som dygtig svømmer, forklarer han.

00:37 Livredder ved Christiansminde Christian Bjerring Holm Jørgensen advarer mod strømmen i havet. Luk video

Sådan skal du gøre

Ved hestehuller er en god huskeregel, at man skal svømme på tværs for at komme væk fra strømmen, men det gælder eksempelvis ikke ved Christiansminde.

- Havner man ude i den her strøm, skal man på ingen måde prøve at bekæmpe den. Man skal ikke svømme mod den. Selv rigtig dygtige svømmere kan ikke, og de bliver udmattede, og så opstår der en farlig situation, hvor de går under, siger Christian Bjerring Holm Jørgensen.

- Det, man skal gøre, er at svømme ind mod land. Her (ved Christiansminde, red.) går strømmen langs kysten - i forhold til et revlehul, hvor den går udad. Når strømmen går langs kysten, skal man svømme indad, så kan man komme ind til land igen, forklarer Christian Bjerring Holm Jørgensen.

Den ene af de tre drenge i Hornbæk kunne redde sig selv i land, men hans to brødre skulle reddes af en livredder.