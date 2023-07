Svend Lings frikendt i selvmordssag

Den tidligere overlæge Svend Lings er blevet frifundet for anklage om at medvirke til to personers selvmord.

Det oplyser anklager Brian Dybdahl til Ritzau.

Dommen er afsagt af Retten i Svendborg onsdag.

Lings var tiltalt for at have rådgivet og vejledt to personer om selvmord gennem telefonisk kontakt og for en af dem også beskedtjenesten Messenger.

Den ene er en 29-årig mand, som Svend Lings ifølge anklagemyndigheden rådgav i en periode fra 16. november 2020 og frem til et ukendt tidspunkt før den 17. februar 2021, hvor manden tog sit eget liv.

Den anden var en 81-årig kvinde, som begik selvmord i maj 2023.

Svend Lings bekræftede under et retsmøde i onsdags, at han har været i kontakt med begge personer. Men han kunne ikke huske at have talt dem om, hvordan de kunne begå selvmord.

Han lagde ikke skjul på, at han generelt rådgiver mange personer om selvmord. Omkring en person om dagen henvender sig til ham omkring selvmord, anslog han.

- Jeg arbejder med det, lød det.

/ritzau/