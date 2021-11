Svendborg er talt op: Fortsat rødt flertal

Og netop Socialdemokratiet går frem med et mandat og ender på 11 mandater i alt. Venstre går også frem og får syv mandater. Enhedslisten har stadig tre mandater.

Konservative får et mandat mere og ender på tre. SF får et mandat mere og ender også på tre. Radikale har fortsat to mandater.

DF ender på et mandat - og går tre tilbage. Alternativet mister deres mandat.

Der er dermed rødt flertal i kommunen, inden forhandlingerne går i gang med Bo Hansen i spidsen. Han udelukker dog en rød konstituering.

- Jeg tror ikke på smalle røde eller blå regeringer, siger Bo Hansen, der har indbudt SF og Enhedslisten til de første forhandlinger.