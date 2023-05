Svendborg Kommune dropper sluseløsning mod stigende vand - ny strategi præsenteret

Siden 2021 har Svendborg været pilotkommune i Miljøministeriets og Realdanias kampagne ’Byerne og det stigende havvand’. Formålet er at undersøge, hvordan kystbyerne kan dæmme op for det stigende havvand.

I Svendborg er det havnen, der er udpeget som det område, der har størst risiko for skader ved skybruds- og højvandshændelser. I 2018 blev der udarbejdet en strategi, hvor der skulle laves en sluseløsning ude i vandet.

Men den er nu droppet, oplyser kommunen.

I stedet har kommunalbestyrelsen vedtaget en landfast løsning, hvor beskyttelseslinjen går langs havnens indre kant i stedet for at gå over Frederiksø via sluseporte på vandet.