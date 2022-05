Svendborg Rabbits indleder DM-finaler med ydmygende nederlag

Bakken Bears gav Svendborg Rabbits noget at tænke over, da de to hold mandag mødtes i den første finalekamp i Basketligaen.



Aarhus-holdet, som jagter sin sjette DM-titel i træk, tog således en storsejr på hele 118-72. Svendborg Rabbits var bagud med 29 point ved pausen, og kampen blev aldrig spændende.

Dermed fik Bakken altså en drømmestart på finaleserien. Her spilles der bedst af syv kampe, så Bears skal vinde tre kampe mere for igen at kunne kalde sig dansk mester.

Det er i år første gang siden 2013, at det er Svendborg Rabbits, der skal forsøge at vippe Bakken Bears af den danske basketballtrone.

Rabbits haltede hurtigt bagefter

Fynboerne blev hurtigt sendt agterud. De to hold fulgtes ad frem til 10-10, og så tog Bakken fat. Da første periode var slut, førte Aarhus-holdet med 36-21. Svendborg havde især svært ved at holde styr på canadiske Jarred Ogungbemi-Jackson, som lavede 16 point for Bakken på de første ti minutter.

Ved pausen mellem anden og tredje periode var hjemmeholdets føring helt oppe på 64-35, og Rabbits lignede et hold i vildrede. Tredje periode sluttede med en Bakken-føring på 93-46.

Først i kampens afslutning, da opgøret for længst var afgjort, formåede Svendborg at holde trit med Bakken.

Der er håb for Rabbits

Svendborg kan trods den tunge start på finaleserien finde en smule håb i, at holdet i midten af april slog Bakken Bears i pokalfinalen.

Bakken Bears har i sine seneste fem DM-triumfer slået Horsens IC fire gange i finalerne. I 2019/20 blev mesterskabet tildelt Bakken på skrivebordet, da sæsonen blev afblæst før tid på grund af coronapandemien.

Randers Cimbria blev i den sæson kåret som sølvvindere, fordi kronjyderne lå nummer to i tabellen i grundspillet.

Før Bakkens seneste stime af danmarksmesterskaber vandt Horsens IC to år i træk i 2014/15 og 2015/16.