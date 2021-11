Svendborgpolitiker fjerner valgvideo: - Jeg beklager

Alle kneb gælder i valgkampen - dog skal knebene være lovlige, ellers går den ikke.

Det må Henrik Nielsen sande, efter han er blevet nødt til at trække en valgvideo tilbage.

Henrik Nielsen er byrådsmedlem for Konservative i Svendborg Kommune og spidskandidat for partiet. Både ved kommunalvalget i 2013 og i 2017 tiltrak han sig stor opmærksomhed for sine valgvideoer, så hvorfor ikke gøre det igen her i 2021?

Det gjorde han så, men en sag om ophavsrettigheder har spændt ben for ham. Melodien til valgvideoen er hentet fra 80'er-hittet "Hip Hurra - Det' min fødselsda'", og dét lån faldt ikke i god smag hos Keld Heick og Tommy Seebachs efterkommere. De mener, at ophavsrettighederne til det gamle hit er blevet krænket.