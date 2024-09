Svindeldømt læge misbrugte Henriettes cpr-nummer

Henriette Hoberg gik længe og frygtede, at den nu svindeldømte læge Jette Aaen kunne tale sig fra at blive dømt og straffet for at have misbrugt hendes cpr-nummer.

Hun er én af mange patienter, Jette Aaen brugte til at snyde Region Syddanmark og få udbetalt mere, end hun var berettiget til.

Nu kan Henriette Hoberg endelig glæde sig over, at der er faldet dom i sagen.

- Jeg sprang op og dansede af glæde, fortæller hun.

Jette Aaen har mellem 2016 og 2021 svindet i alt 26.314 gange med blandt andet konsultationer, ydelser og falske operationer. Det svarer til 14 gange om dagen i fem år.



Hun blev idømt to et halvt års ubetinget fængsel. Samtidig skal hun tilbagebetale 4,2 millioner kroner.

- Jeg synes slet ikke dommen er tilstrækkelig. Jeg synes godt, at man kunne give erstatning for tort, svie og smerte til os, der har været igennem det, siger Henriette Hoberg.