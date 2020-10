Sydfynsk lærer hængt ud: Går i bad med eleverne efter idræt

En sydfynsk skolelærer er blevet hængt ud på Facebook for at bade med sine elever efter idræt. Det skriver folkeskolen.dk, der er et fagblad for undervisere.

Det er en af elevernes far, der ifølge fagbladet har skrevet et facebookopslag uden at oplyse hverken læreren eller skolen.

- Det var slået stort op på sådan en plakat-baggrund - og ham, der har lavet opslaget, spørger så, om det er lovligt, at en sportslærer bader med 8-10-årige drenge. Opslaget er skrevet af faren til en af de drenge, jeg har i idræt i 3. klasse. Han nævner også børnemisbrug. Der er ingen tvivl om, at det er mig, det handler om, for jeg går jo i bad sammen med eleverne efter idræt, siger den 56-årige idrætslærer til folkeskolen.dk.

Idrætslæreren ønsker at være anonym, men redaktionen på fagbladet kender hans navn.

Dansk Skoleidræt: Derfor bør lærerne bade med eleverne

Læreren mener, det er vigtigt, at lærerne bader med eleverne efter idrætstimerne.

- Jeg har sagt til min leder, at hvis jeg først holder op med at gå i bad sammen med eleverne, så vil jeg føle, at jeg svigter. Så ville jeg ikke være den rollemodel, som jeg ønsker at være, hvis jeg lader mig knægte på den måde, siger forklarer læreren.

Det er ikke ulovligt for lærere at bade med eleverne efter idræt, og idrætslæreren støttes af både skolens ledelse og Dansk Skoleidræt.

- Grunden til, at vi skal have børnene i bad er jo ikke kun hygiejnisk. Der er også noget dannelsesmæssigt i det, så de ikke kun ser nøgne kroppe i fjernsynet. Derfor bader jeg også med mine elever. For hvordan skal vi som lærere og voksne vise børnene, at det er rigtigt og vigtigt at turde stå ved sin krop, hvis vi ikke engang tør gøre det selv, siger Preben Hansen, der er næstformand i Dansk Skoleidræt, til folkeskolen.dk.

Facebookopslaget fra forælderen blev offentliggjort for nogle uger siden, men det er blevet fjernet efter en henvendelse fra skoleledelsen.