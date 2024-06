Sydfynsk landsby er millimeter fra fornem pris

Når Årets Landsby 2024 skal kåres, er Lundeborg i Svendborg Kommune helt med i opløbet.

Sammen med Hammershøj i Viborg Kommune og Venslev i Frederikssund Kommune deltager den sydfynske havneby nemlig i finalen om den fornemme hæder.

Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

- Lundeborgs stærke fællesskab og de mange mødesteder gør byen til et attraktivt sted at bo og besøge, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.



- Vi glæder os til at møde tre landsbyer, som har nytænkt de fysiske rammer for samvær, både i - men også imellem husene. Her lægger vi især vægt på, at faciliteterne understøtter fællesskabet, så borgerne kan mødes på tværs året rundt, siger komitéformand Helene Simoni Thorup.



Vinderen bliver den landsby, hvor det mestendels emmer af inspirerende mødesteder og gode rammer med plads til fællesskaber og aktiviteter for landsbyens borgere.

Komiteen vil besøge Lundeborg 25. august, og vinderlandsbyen vil blive fejret med en kåringsfest 14. september.