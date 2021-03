Sydfynsk mikrodestilleri laver Danmarks bedste whisky

I Oure med udsigt over Langelandssundet og æbleplantager ligger mikrodestilleriet Mosgaard Whisky.

Den hemmelige ingrediens er hårdt arbejde Jes Rahbæk Mosgaard, grundlægger og ejer af Mosgaard Whisky

Her brygger Jes Rahbæk Mosgaard sammen med sin kone mange forskellige typer alkohol. Nu er de indehavere af titlen Danmarks bedste singlemaltwhisky.

- Det er utrolig dejligt at få den anerkendelse, når vi er så nørdede omkring det, vi laver. Vi gør meget for hele tiden at udvikle os og producere de mest optimale produkter, fortæller Jes Rahbæk Mosgaard.

Det er deres whisky Mosgaard Pedro Ximenez Cask #7, der hev sejren hjem, da årets World Whisky Award blev afholdt. Og det er ikke uden grund, hvis man spørger Jes Rahbæk Mosgaard.

- Den dufter rigtigt. Den smager rigtigt, og den har den rigtige afslutning i munden, fortæller han.

Fra hobbyprojekt til prisvindende destilleri

Dagens rundtur starter, ligesom whiskyen, i bryggeriet.

Omgivet af specialdesignede kedler fortæller den tidligere ingeniør, hvordan destilleriet blev til.

- Det startede egentlig som en interesse, jeg har haft gennem mange år, fortæller han og fortsætter:

- Og så tilbage i 2015 syntes jeg, at min kone og jeg trængte til nye udfordringer. Så jeg spurgte hende, om hun ville åbne et destilleri sammen med mig, forklarer Jes Rahbæk Mosgaard.

Og den idé var hun heldigvis med på.

I destilleriet er det især vejen til den perfekte smag, der driver det daglige arbejde.

- Jeg har en stor passion for de processer, der skal til for at frembringe den helt rigtige smag i de rigtige produkter. Jeg synes, det er enormt spændende at finde ud af, hvordan processerne skal tilpasses, for at få lige præcis den smag frem, som man ønsker, fortæller Jes Rahbæk Mosgaard.

Den hemmelige ingrediens

Hos Mosgaard Whisky er de glade for de resultater, de har opnået. Alligevel håber Jes Rahbæk Mosgaard på, at destilleriets fremtid bliver endnu lysere.

- Jeg har håbet om, at vi på et tidspunkt kan bevæge os lidt længere op. Når man bliver nomineret til Danmarks bedste whisky, så går man samtidig videre i konkurrenen om at blive verdens bedste. Den ære tilfaldt os desværre ikke i år, siger han.

For selvom prisen og anerkendelsen varmer, drømmer Jes Rahbæk Mosgaard stort. Og når produkterne forlader destilleriet, er det ikke bare anmelderne, han har i tankerne.

- Det er jo ikke kun til anmelderne, at vi laver vores produkter. Dem laver vi til vores publikum. Det er vigtigt for os at lave whisky, som mange kan finde et stort velbehag i, siger Jes Rahbæk Mosgaard.

Og spørger man ham, hvad den hemmelige ingrediens i den prisvindende whisky er, får man klar besked.

- Den hemmelige ingrediens er hårdt arbejde, fastslår Jes Rahbæk Mosgaard.