Kapitel 6: Koncert foran 8000 mennesker

Det er den 30. november 2019. Det er eftermiddag, og Patina er lige ankommet til KB Hallen. De skal varme op for Alphabeat, som spiller deres nye plade for en udsolgt sal.

Alle syv i bandet er i gang med at sætte udstyr og grej på scenen. De hjælpes ad, og ingen laver mindre end andre. De driller hinanden og har det sjovt, men de er også spændte på aftenens koncert.

- Vi vil jo gerne bevise over for Alphabeat, at det var den rigtige beslutning at tage os med, siger Søren.

- For os er det største pres dog det, vi plejer at have. At vi skal levere bedre end sidste gang, siger Mads om at spille på den største scene, de nogensinde har stået på.

Opvarmning for Alphabeat Danske Alphabeat spillede igen i 2019 efter flere års pause to store koncerter i Aarhus og i København. Her var Patina opvarmningsband. Det blev desuden også på Alphabeats Danmarksturné efterfølgende, hvor de var forbi byer som Herning, Odense og Roskilde. Se mere

Da klokken slår 20.00 går Patina på scenen. Enkelte i de forreste rækker blandt publikum registrerer, at der er aktivitet på den to meter høje scene.

Bandet slår tonerne an til første sang. Forreste række er med, de danser, og de synger. De kender godt Patina. De bagerste rækker i KB Hallen har stadig travlt med at snakke og drikke fadøl. Men som koncerten skrider frem, og energi på scenen flyder ud over publikum, som en bølge der skvulper mod stranden, fanges de flestes opmærksomhed, og da koncerten slutter efter 30 minutter, og salen lyses op, er der ikke én blandt publikum, der ikke klapper.

- Der var rigtig mange øjne, der lyste op. Det var et syret moment, siger Søren.

- Jeg synes virkelig, at det gik godt for os. Jeg synes også, vi formåede at spille et energisk show, selvom det ikke var os, folk var kommet for at høre, siger Mads, der stod tilbage efter koncerten med en oplevelse af, at publikum egentligt syntes, at ‘Patina var fede nok’.