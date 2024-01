Sydfynske sportsklubber jubler: Første spadestik til ny arena taget

Lige nu har klubben ikke faciliteter til de helt store begivenheder, men det ændrer sig altså i fremtiden, og det skal ifølge formanden være med til at skabe mere kendskab og større opbakning til sporten.

Lige nu er der mellem 800-1000 tilskuere på lægterne, når basketholdet spiller på hjemmebanen i Rise Sparekasse Arena. Ambitionen for klubben er at fordoble det antal, og det arbejde kan for alvor tage fart nu, hvor arenaen er på vej.

- Det gør det mere konkret, nu er det fysisk og vi glæder os ekstremt meget.

Lokale smider millioner i projektet

Allerede i projektets tidlige stadie kom det frem, at det ikke er en billig omgang at etablere en ny arena i Svendborg.

Projektet har et budget på 60 millioner kroner, som kommer fra en række lokale investorer, og det fik da også kommunens borgmester, Bo Hansen (S), til at sende en tak til de involverede, inden han var med til at sætte første spaden i jorden.

- Når vi står her i dag, så er det først og fremmest takket været en generøs kreds af stærke, lokale investorer, som med hjertet har valgt at investere i den fortsatte udvikling af Svendborgs sport- og kulturmiljøer. Som kommune er vi dybt taknemlige for, at Svendborg kan modtage en gave af den kaliber, som det her er, sagde Bo Hansen til fredagens arrangement.