Sygeplejerske: Derfor snød jeg selvmordslægen

Psykiatrisygeplejersken Katrine har lokket den pensionerede læge Svend Lings, der tidligere er dømt for at hjælpe til selvmord, i en fælde.

Ved at foregive, at en kræftsyg bekendt havde brug for hjælp til at begå selvmord, fik hun Svend Lings til at sende hende en offentlig tilgængelig selvmordsmanual i en mail. Efterfølgende anmeldte hun ham til politiet.

Læs også Selvmordslæge sigtet igen: - Jeg gik i en fælde

- En patient gjorde mig opmærksom på, at en selvmordsmanual, som Svend Lings står bag, lå tilgængeligt i en facebookgruppe. Det blev jeg dybt chokeret og bekymret over, fortæller Katrine til TV 2 Fyn.

- Jeg mener, det er forkert

Hun ønsker at være anonym, men redaktionen er bekendt med hendes identitet.

Mailen fra Katrine Mail fra Katrine til Svend Lings: ”Hej. Skrev til dig på messenger og du svaret at jeg skulle sende dig en mail, tak for dit svar! Ikke haft tid og overskud før nu til at svare dig. Jeg vil høre om du har mulighed for at sende den medicinliste du har på facebook i en gruppe et sted? Hørt om fra en bekendt. Det drejer sig om at jeg har en ven af familien, som er meget syg (uhelbredelig med kræft) og med mange ulidelige smerter dagligt. :( Vi er alle enige inkl. ham selv og familien, at det eneste rigtige er aktiv dødshjælp og hjælpe ham her fra og give en ordentlig afslutning på livet. Han er 87. Jeg skriver på vegne af familien, da de ønsker være anonyme og ikke har overskud til at kontakte. Derfor vil jeg videregive dit svar og medicinliste til dem, så han kan komme herfra på en værdig måde. Håber at du vil hjælpe os ! 🙏 Mvh. Katrine” Mail fra Svend Lings til Katrine: ”Hej Katrine Vejledningen vedhæftes. Venlig hilsen Svend Lings”

- Jeg mener både, det er forkert, misbrug af hans lægefaglige viden, og så er det selvfølgelig ulovligt. Derfor anmeldte jeg ham, siger Katrine.

Selvom der var tale om en fælde, valgte Midt- og Vestjyllands Politi onsdag at sigte den pensionerede læge fra Svendborg for at hjælpe med at begå selvmord.

Opmuntrer til kriminalitet

Hvis Svend Lings bliver tiltalt og kendt skyldig i at fremsende selvmordsmanualen, kan Katrine selv ende med at blive sigtet, fordi hun har fået selvmordslægen til at gøre noget kriminelt.

Læs også Svend Lings dømt i Højesteret: - Det kan jeg ikke leve med

Anklagefuldmægtig ved Fyns Politi Filip Dan Skovgaard tager ikke udgangspunkt i den konkrete sag, men oplyser til TV 2 Fyn, at en person, der opmuntrer andre til at begå en kriminel handling, selv kan ende med at blive straffet.

- Straffelovens paragaf 23 siger, at den, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til en strafbar handling, også er omhandlet af den givne strafbestemmelse, fortæller Filip Dan Skovgaard.

Samtidig understreger han, at der endnu ikke er taget stilling til, om fremsendelsen af selvmordsmanualen er ulovlig, ligesom Katrine ikke er sigtet i sagen.

Sidste år blev Svend Lings dømt for at hjælpe ved selvmord, og i september stadfæstede Højesteretten dommen på 60 dages betinget fængsel.