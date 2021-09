Teater på jagt efter millioner: - Jeg synes, vi har en sag

Det skete dog ikke. I stedet genopstod Fredericia Teater under ny ledelse og kunne derfor beholde støtten.

- Jeg oplevede, at de (kulturudvalget red.) lyttede, men på den måde var det jo mission failed. Men vi gjorde et stykke arbejde, der gjorde, at vi fik ørenlyd, siger Jakob Bjerregaard Engmann.

Det er dog ikke helt uden bekymringer, han går ind til det nye foretræde.

Er du nervøs for, at du igen får lov at tale din sag, uden at det ender med at ændre noget?

- Det kan jeg godt frygte. Bevillinger er ofte historisk funderede, så jeg vil mene, at historikken skræmmer en smule, for man er ikke nødvendigvis specielt villig til at rykke rundt. Men min forventning er, at der bliver lyttet.

Den endelige dato for foretrædet er endnu ikke fastlagt.