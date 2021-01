Testresultat forlænger ventetiden for isoleret VM-fløj fra GOG

Fløjspilleren Emil Jakobsen må væbne sig med yderligere tålmodighed i coronaisolationen ved håndbold-VM i Egypten.

Resultatet af Jakobsens seneste pcr-test viste "svagt positiv", hvilket betyder at han fortsat ikke har grønt lys til at træde ind i den danske landsholdstrup.

Den forrige test var ellers negativ, men reglerne fra Det Internationale Håndbold kræver to negative test med 48 timers mellemrum.

Emil Jakobsen er derfor blevet testet endnu engang og må nu afvente resultatet, mens han opholder sig på et andet hotel end resten af den danske delegation.

Dansk Håndbold Forbund oplyser på Twitter, at GOG-fløjen kan vende tilbage til lejren og er spilleberettiget, hvis den nye test giver det ønskede resultat.

Den kommende Flensburg-spiller har været isoleret, siden han i fredags blevet testet positiv for coronavirus i en af de obligatoriske testrunder i VM-boblen.

Han har dog hele tiden været uden symptomer. I den danske lejr mener man, at den positive test skyldes, at han i november blev smittet med coronavirus, og at det er "rester" derfra, der stadig giver udslag i testen.

Som konsekvens af usikkerheden om Jakobsen stødte reserven Magnus Bramming mandag til den danske trup. Han fik VM-debut mod Argentina tirsdag aften.

Selv om Bramming havde succes med fem scoringer, er det fortsat planen, at Emil Jakobsen skal indtage sin tiltænkte plads på holdet, når han bliver klar.

- Vi håber snart, at Emil er tilbage, og så skal han nok lige have en træning, inden han ryger i kamp. Men som jeg har sagt hele tiden, er det vores mål at få Emil tilbage på holdet, siger landstræner Nikolaj Jakobsen.