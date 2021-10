Thor og Silke lærer om sikkerhed med Lastbilkaravanen: - Det er også os der skal passe på

Fokus redder liv

I forbindelse med kampagnen uddeler ITD igen i år 55.000 grønne refleksveste til 2. klasses elever rundt omkring i landet. Organisationen føler, at den har et særligt ansvar for at gøre opmærksom på trafiksikkerhed, siger Malene Vitus, der er projektleder på Lastbilkaravanen.

Derfor arbejder de sammen med lokale vognmænd, så børnene kan blive trygge med de lastbiler, der kører i deres område.

- Det er lokale vognmænd, der stiller deres lastbiler til rådighed, så eleverne har mulighed for at se dem, når de kører rundt ude i gadebilledet. Vi vil rigtig gerne vise at det er fædre, døtre eller sønner, der sidder bag rettet. Så det er ganske normale familiemennesker, der er med til at holde Danmark kørende, fortæller Malene Vitus.