Thure Lindhardt trækker store navne til Fyn: Nyt fynsk koncept minder om folkemødet

- Da Steve Jobs stod i 2008 og sagde, at han ville genopfinde telefonen, tror jeg ikke, han havde forestillet sig, at man en dag ville holde op med at se hinanden i øjnene og i stedet ville gå og kigge ned, siger Jasper Gramkow Mortensen.

Han vil gerne have, at den nye konference får tiltrukket en masse mennesker med alle mulige forskellige baggrunde om et emne, som han synes, er meget vigtigt.

Nemlig hvordan vi er sammen, og hvordan vi bruger teknologien. Og hvordan man sørger for, at teknologien ikke bruger os.