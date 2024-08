Når OL-guldvinderen Simon Pytlick og Herrelandholdets træner Nicolaj Jakobsen tirsdag vender hjem til Thurø, bliver de budt velkommen med en stor flagallé.

Lokale thurinere har nemlig pakket Thurø ind i Dannebrog for at fejre hjemkomsten af de lokale OL-mestre.

Under Thurøs borgerforening har de en flagkomité, som hejser flag ved særlige begivenheder. TV 2 Fyn var med på tur, og du kan få et lille indblik i forberedelserne i videoen oven over.