Thurø Rev er hjemsted for den lynhurtige isfugl

- Thurø Rev er Fyns svar på Vestkysten. Især på en blæsende dag, hvor bølgerne slår op på standen.

Ordene kommer fra naturformidler Emil Sanderhoff, der især af to årsager elsker en sydfynske naturperle.

- Her kan man finde masser af fossiler. Forsteninger af dyr, der er hundrede af tusinder år gamle. Men her er også noget andet. Den farvestrålende isfugl, der er en god fisker. Den sidder langs med kysten og spejder ud over vandet. Det er et af de bedste steder at kigge på isfugle, for der er en del af dem her, lyder tippet fra Emil Sanderhoff.

Der er parkeringsplads i skoven nær Thurø Rev og gode stier i hele området.

