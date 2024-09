Thurø skal være Danmarks reneste ø: - Vi glæder os til at samle skrald

- Vi tror på, at et rent område appellerer til, at man bliver ved med at holde det rent. Ligger der en masse affald, så smider man bare lidt mere. Det er vores teori, fortæller Jytte Siiger Frahm.

Damerne fortæller også, at målet er, at Thurø skal være Danmarks reneste ø, og at det giver en enorm tilfredsstillelse at se et beskidt område, fjerne noget skrald, hvorefter der er rent.

- Man kan rent fysisk se, at man har gjort en forskel nu og her, fastslår Mai-Britt Smith.

- Og så er der jo også det sociale aspekt. Vi hygger os sådan når vi mødes hver tirsdag. Vi kan faktisk slet ikke undvære hinanden. Vi glæder os til at samle skrald, griner Mai-Britt Smith og de andre, mens de sidder rundt om et bord dækket med kaffe, boller og ost.