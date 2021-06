Ti forskellige typer: Her skal der nu sorteres endnu mere affald

- Det skal vi nok nå, for efter få måneder med de nye ordninger indsamler vi allerede 48 procent. Nogle af de store boligforeninger mangler stadig at komme med i de nye affaldsordninger, og når de er med, regner vi med, at mængderne til genanvendelse stiger endnu mere, siger bestyrelsesformand for Vand og Affald i Svendborg Niels Christian Nielsen.

Vand og Affald oplyser desuden, at siden efteråret 2020 er mængden af restaffald, der bare ryger på forbrændingen, faldet med 40 procent, hvilket svarer til 1.500 tons.