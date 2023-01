Ti millioner til byfornyelse: Det skal være et løft til livet i Hesselager

Lidt forfaldent, 60'er-lignende og tomme butiksfacader.

Det er, hvad der har kendetegnet Hesselager i lang tid, men det skal forhåbentlig snart være slut.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune har nemlig afsat 10,5 millioner kroner til byfornyelse i Hesselager.

- Vores kælenavn er 'En kærlig hånd til Hesselager', fordi vi kan se, der er brug for nogle steder at gøre det lidt smukkere, få det til at se lidt mere attraktivt ud. Så man ikke opfatter det som et bump på vejen til Nyborg. Men man bliver stolt af sin by igen, siger Lone Plovstrup, der er byplanlægger i Svendborg Kommune.

Skal løfte livet i byen

Der er stor tilflytning i Svendborg, men samme udvikling er ikke gældende i Hesselager.

Der er befolkningstallet lidt nedadgående, og det vil man gerne have vendt. Og det er der mange bud på, hvordan man lykkedes med.

- Det skal jo ikke bare løftes rent visuelt eller arkitektonisk. Det skal jo også løfte livet i byen. Det skal være nogle grønne områder, nogle fælles områder som kan give noget liv, noget fællesskab og forhåbentlig nogle tilflyttere, siger Pia Skovshoved, der er medlem af Hesselager Følgegruppe.

Det kunne være at renovere byens forladte hotel, og skabe et kulturhus.

- Hvis vi kunne få det hus tilbage til byen, og have det som sammelsted. Det ville være fantastisk, siger Pia Skovshoved.

10 millioner kan sagtens blive til flere

Men der var også mange andre bud i luften, da borgerne i byen var samlet til informationsmøde i den lokale skole.

Der blev registreret hele 75 ideer på mødet. Her var der flere ideer om at skabe noget til de yngre, så de kommer tilbage til byen.

Men for at alle ideerne kan blive til virkelighed, skal de 10,5 millioner, som byen har fået afsat, ikke stå alene. De skal blive til flere, mener Pia Skovshoved.

- De skal vokse, det er helt klart. Hvis man står med ti millioner kommunale kroner, så åbner fondene sig. Vi skal have så meget som muligt ud af de her ti millioner, og det tænker jeg faktisk ikke bliver noget problem, siger Pia Skovshoved.

