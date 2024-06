Tidligere GOG-stjerne får nøglerolle ved OL-åbning

Det bliver håndboldspilleren Niklas Landin og sejleren Anne-Marie Rindom, der skal bære dannebrog, når de olympiske lege begynder 26. juli i Paris.

Den tidligere GOG-målmand bliver den første håndboldspiller, der skal bære de rød-hvide farver ved et sommer-OL.

- At være anfører for et hold har altid været kæmpestort for mig. Men at være det for hele den danske delegation som den første håndboldspiller nogensinde kommer til at være toppen i min karriere, tror jeg, siger Landin.

Fælles for både Landin og Rindom er, at de begge tidligere har hentet OL- og VM-guld til Danmark. 35-årige Niklas Landin har tidligere bebudet, at han stopper på håndboldlandsholdet efter OL.