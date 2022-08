Tidligere læge undgår ny straffesag om medvirken til selvmord

Fyns Politi har opgivet at rejse en ny straffesag mod den forhenværende læge Svend Lings for medvirken til selvmord.

Efterforskningen blev indledt sidste efterår, men blandt andet på baggrund af politiets afhøringer af flere borgere har anklagemyndigheden besluttet, at Svend Lings ikke skal tiltales.

Det oplyser den tidligere læge mandag.

I 2019 blev han af Højesteret idømt betinget fængsel i 60 dage. Straffen skyldtes hans medvirken til to selvmord og et forsøg på medvirken til selvmord. Han havde udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin.

I den nu opgivne sag ransagede betjente i oktober sidste år hans bopæl og beslaglagde en computer og en mobiltelefon.

13 borgere identificeret

På den måde opdagede politiet henvendelser fra flere borgere. 13 borgere blev identificeret, oplyser Svend Lings selv i en mail, og enten de eller deres pårørende blev afhørt.

"I disse tilfælde er der ikke fundet holdepunkter for, at jeg har begået noget strafbart," skriver han i en mail om anklagemyndighedens afgørelse.

Fyns Politi bekræfter, at efterforskningen fra sidste efterår ikke har ført til en straffesag.

Lægeforeningen ekskluderede den tidligere overlæge i forbindelse med den sag, som blev ført helt til tops i retssystemet i 2019. Han har også mistet sin autorisation.

I øvrigt klagede Lings over Højesterets dom til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi han mente, at han blot havde kommunikeret information om selvmord, og at hans ret til ytringsfrihed dermed var blevet krænket.

Svaret kom i foråret. Den internationale domstol kunne ikke følge hans argumentation. Den lagde vægt på, at dommen i straffesagen ikke rettede sig imod hans generelle informationsvirksomhed, men derimod drejede sig om hans handlinger i forhold til tre specifikke personer.