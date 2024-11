Tidligere SF-formand langer ud efter toppen i SF

Tidligere SF-formand, Anette Vilhelmsen raser over, at partiet ikke vil lade hende stille op til byrådet i Svendborg. Hun kalder det udemokratisk og er frustreret over, at hun skal leve op til særlige betingelser.

- Jeg tænker, at det er en udemokratisk måde, som partiet agerer på. Jeg bliver udelukket fra et fællesskab, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal leve op til særlige betingelser, og jeg synes, at det er lidt lige som i filmen ”Zappa”, hvor man skal spise skovsneglen for at være med i hulen. Den skovsnegl vil jeg ikke spise.

Frustreret over beslutning

Anette Vilhelmsen har ikke noget bud på, hvorfor SF agerer som det gør, og det er med til at frustrere hende:

- Det trælse i den her sag er, at jeg egentlig bare stillede mig til rådighed for SF i Svendborg for at yde et stykke arbejde i lokalpolitik. Det må jeg så ikke, og det synes jeg er mærkeligt.

- Jeg har ingen ideer, og jeg vil ikke gå ud i at motivforske. Jeg forventer, at hvis man har noget på mig, så kan man mødes og tale om det, men det har ikke været mulig for mig at åbne den dør.

Det er SFs organisatoriske landsledelse, der har truffet den formelle beslutning om, at Anette Vilhelmsen ikke må blive medlem af SF og dermed ikke kan kandidere til byrådet i Svendborg.

Men ifølge Anette Vilhelmsen er det ikke landsledelsen, hun bebrejder, for den har blot fulgt reglerne.

- Men jeg er ikke blevet hørt i sagen, og jeg ved ikke, hvordan sagen er blevet fremstillet over for landsledelsen. Jeg retter min frustration mod ledelsen i SF, som ikke vil møde mig i det her.

Anette Vilhelmsen vil dog ikke sætte navn på, hvem i topledelsen af partiet, som hun tænker på.

Trak SF ud af regering

Anette Vilhelmsen var formand for SF i fra 2012 til 2014. I perioden var hun både erhvervsminister og socialminister i S-SF-R-regeringen under Helle Thornings ledelse.

Da hun i 2014 valgte af trække SF ud af regeringen, trak hun sig samtidig som formand. Her blev hun afløst af Pia Olsen Dyhr.

Ifølge SFs presseafdeling på Christiansborg, er det næstformand Benjamin Bilde, der udtaler sig på paritets vegne. Han er dog foreløbig ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser.