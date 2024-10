Tidligere skoleleder dømt: Brugte skolens penge på fladskærm og gamercomputer til sig selv

En tidligere fynsk skoleleder sad onsdag som tiltalt i en retssag ved Retten i Svendborg, der handlede om såkaldt "mandatsvig" under den tidligere ansættelse.

Mandatsviget bestod i, at skolelederen i perioden fra 2018 til 2021 havde foretaget flere indkøb for skolens penge, men som ifølge anklagemyndigheden var beregnet til den tiltalte eller andres private brug.

Herunder et 50 tommer stort fladskærms-tv, flere ventilatorer, en gaming-computer og andre kostbare genstande.

Samlet var den forhenværende skoleleder tiltalt for at have købt for 23.758,98 kroner på skolens regning.

Nægtede sig skyldig

Ifølge senioranklager ved Fyns Politis Anklagemyndighed Søren Yde nægtede den tiltale sig skyldig i samtlige forhold. Han slap dog ikke for straf.

Retten fandt det nemlig bevist, at den tidligere skoleleder havde købt netop fjernsynet, de to ventilatorer og en gamingcomputer til egen eller andres private brug. Ting til en samlet værdi af 12.892 kroner.

Samtidig blev den tiltalte frifundet for at have indkøbt en antenneforstærker, flere wifi-routere og en PC til privat brug.

Samlet lød straffen for det mandatsvig, som den tiltalte blev dømt for, på 20 dages betinget fængsel.

- Jeg er tilfreds med udfaldet af sagen. Det har været en stor sag, og vi rejste kun tiltale for det, vi mente, kunne bevises. Alligevel er jeg tilfreds med at den tiltalte blev dømt, selvom det ikke var i fuldt omfang, siger Søren Yde til TV 2 Fyn.

Den forhenværende skoleleder valgte at modtage sin dom, oplyser Anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Der bliver dermed ingen ankesag ved Landsretten.