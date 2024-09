Tiltale: 43-årig bedøvede og voldtog 14-årig

Trods hun var delvist bedøvet af sløvende medicin var en 14 pige alligevel ifølge anklagemyndigheden ved Fyns Politi i stand til at råbe og skrige på hjælp, da hun sidste efterår blev voldtaget på en adresse i Svendborg.



En 43-årig fynbo er tiltalt i sagen, som anklagemyndigheden betegner som "voldtægt af barn under skærpende omstændigheder". Retssagen mod begynder mandag ved Retten i Svendborg. Han nægter sig skyldig.

Da manden blev anholdt og stillet for en dommer i oktober kunne Fyns Amts Avis berette fra retsmødet, at manden ikke ønskede at udtale sig.

- Jeg har sagt, hvad jeg har at sige, og desuden var jeg fuld. Meget fuld, lød det ifølge avisen fra manden dengang.

Sigtelsen lød dengang på, at manden voldtog pigen ved at true hende med vold. Og det er sådan set fortsat anklagemyndighedens opfattelse. Men efterforskningen har vist, at der var mere til sagen end som så.

Bedøvelse i flaske

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, at den 43-årige forud for selve voldtægten angiveligt fik pigen til at drikke fra en vandflaske. Flasken var tilsat stoffet diazepem, som virker sløvende.

Mange gange skålede manden med pigen og opfordrede hende til at drikke, og derefter begyndte han at bede om et kys lyder anklagen.

Det nægtede pigen, og den knap 30 år ældre mand blev bedt om at lade være og gå væk. Det gjorde han efter anklagemyndighedens opfattelse ikke.

Anklageskriftet beskriver i detaljer, hvordan han med fysisk overmagt voldtog den 14-årige pige. Pigen græd, skreg og råbte ifølge anklageskriftet under hele forløbet.

Ud over den alvorlige anklage om voldtægt er manden tiltalt for tre andre forhold. Det ene drejer sig om tyveri af en elcykel af mærket Batavus til en værdi af 37.500 kroner.

Det andet drejer sig om spritkørsel på knallert. Det var i september 2023, og ved den lejlighed viste en blodprøve ifølge anklageskriftet, at manden havde en promille på 1,63. Den tillade grænse er 0,50 promille.

Det tredje drejer sig om hæleri, fordi knallerten var stjålet, hvilket manden ifølge anklagemyndigheden godt var klar over.

Ud over en fængselsstraf vil anklagemyndigheden have manden idømt en række forbud. Står det til anklagemyndigheden, må manden hverken have børn under 18 år boende eller få besøg af børn under 18 år, uden at de er ledsaget af en voksen.

Manden bør også idømmes et forbud mod at tage ophold hos personer, hvor der opholder sig børn under 18 år, lyder kravet.

Anklagemyndigheden kræver derudover, at manden frakendes førerretten til lille knallert.

Efter alt at dømme er der en omfattende bevisførelse i sagen, der er nemlig afsat fire dage til behandlingen af sagen ved Retten i Svendborg. Sagen indledes mandag og ventes afsluttet 18. september.