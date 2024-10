Tinka-stjerne debuterer i fynsk musical

Albert August Harson er måske bedst kendt for rollen som Lasse i TV 2-julekalenderen Tinka, men næste år debuterer han i musicalgenren på de skrå brædder i Svendborg.



Det skriver Sydfyns Morskabsteater i en pressemeddelelse om årets sommermusical Kiss Me, Kate. Musicalen skal spilles på Svendborg Teater.

Albert August Harson skal spille den unge Bill Calhoun.



- Jeg kan ikke forestille mig en bedre musical end Kiss me, Kate til at skyde vores nye sommertradition i gang her på Sydfyn. Vi er utrolig stolte af at kunne samle et stærkt hold både på- og bag scenen til at skabe denne tilbagevendende tradition, siger formand for Sydfyns Morskabsteater, Tom Pedersen.