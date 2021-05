To fynske biblioteker ramt: Gruppe tiltalt for at stjæle tusindvis af borgeres oplysninger

Derefter blev der bestilt nye nøglekort, som blev fisket op af de intetanende menneskers postkasser, hvorefter de blev lænset for penge. Det fremgår af et anklageskrift, som netop er blevet frigivet, og som Ritzau har fået kopi af.

Otte mænd er sat under tiltale. Heriblandt er en 27-årig mand, der i forvejen er fortrolig med præcis denne form for databedrageri. I 2019 blev han af Retten i Sønderborg idømt fængsel i tre år.

På hans kriminelle cv står i øvrigt også, at han for nogle år siden forsøgte at arrangere træning hos terrororganisationen al-Shabaab i Somalia.

Han og de øvrige blev anholdt af betjente i specialgruppen Særlig Efterforskning Vest i juni sidste år.

Ville skaffe formue

Siden er politiets undersøgelser blevet vurderet af anklagemyndigheden, som har besluttet at rejse tiltale om i alt 185 kriminelle handlinger.

Næsten alle drejer sig om bedragerier, og beløbet kommer samlet op på cirka 45 millioner kroner. En stor del blev dog ikke realiseret. Meget var forsøg.

Det gælder for eksempel ét påstået svindelnummer, som skete i ugen op til anholdelsen, og som beløbsmæssigt tårner sig op over de øvrige.

Fire af de tiltalte påstås ved den lejlighed at have skaffet sig private oplysninger om en enkelt borger med hensigt om at forsøge at få fat i personens formue på 15,5 millioner kroner, blandt andet i form af aktier.

Den udspekulerede fidus med keyloggere skal have strakt sig fra december 2018 og frem til anholdelserne i juni 2020, hævdes det.