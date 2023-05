To mænd tilstår at have håndteret våben ulovligt

En pistol lå gemt i en fynsk skov i godt to år, før en 31-årig mand fra Ringe gravede våbnet op og derefter anbragte det i en papkasse i hjemmet.

Det har manden selv forklaret i et retsmøde i Svendborg onsdag. Her har dommeren kvitteret for tilståelsen ved at afsige en såkaldt straksdom. Resultatet er ubetinget fængsel i to år og tre måneder, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Onsdag aflagde også en anden mand tilståelse i Retten i Svendborg i en sag om skydevåben.

Denne mand, der bor syd for Odense, erkendte besiddelse af to oversavede jagtgeværer og en oversavet pumpgun, oplyser specialanklager Brian Dybdahl.

Hos forældrene affyrede han de ulovlige våben mod træstammer og græskar.

I dette tilfælde er det dog ikke blevet til en straksdom, oplyser anklageren. Det skyldes, at manden er udlænding. Udlændingestyrelsen skal udtale sig, før det kan afgøres, om lovovertrædelsen skal føre til udvisning.