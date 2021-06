Tocifret millionrabat: Historisk søfartsskole solgt til langt under udbudsprisen

Humlebo Gruppen, som har hovedsæde på Klokkestøbervej i Odense, fik dog prisen et godt stykke længere ned, og erhvervede den over 1.800 kvadratmeter store ejendom for præcis 38 millioner kroner, skriver boligsitet Boliga.dk.

Planerne er at forvandle de historiske bygning til seniorboliger. Det vil i så fald blive boliger med attraktiv udsigt.

Det tidligere maritime uddannelsessted ligger nemlig på en 20.000 kvadratmeter stor grund i første række ud til Svendborgsund sydvest for Svendborgs centrum.

Betinget af lokalplan

Handlen var betinget af en ny lokalplan for området ved søfartsskolen.

Blandt andet skulle der gives grønt lys for, at ændre områdets status til et boligområde og samtidig, at bebyggelsesprocenten blev hævet fra 30 til 34. Desuden skulle der tillades byggeri af nye boliger i to og en halv etage.

Bygninger rives ned

Claus Ørtoft Rasmussen, administrerende direktør i Humlebo Gruppen, har tidligere fortalt, at man vil rive nogle af de eksisterende bygninger ned, men bevare det gamle hovedhus, som der skal bygges nye boliger rundt omkring.

- Vi regner med, at der kommer omkring 40 til 50 lejligheder. I den gamle hovedbygning bevarer vi de gamle stuer, så der kan komme et fællesareal, fortalte Claus Ørtoft Rasmussen i december til TV 2 Fyn.

Han tilføjede, at man forventer, at dem der flytter ind på matriklen på Kogtvedvænget er villige til at betale en husleje, der afspejler, at Humlebo Gruppen "har lagt lidt ekstra sjæl og penge i projektet".