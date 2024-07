Tog er kørt ind i væltet træ: Trafikken stoppet

Et tog kørte tirsdag aften ind i et væltet træ på Svendborgbanen. Der er ingen tilskadekomne, men toget er skadet nok til, at det ikke kan køre videre.

Mellem Stenstrup og Svendborg kører der grundet ulykken ikke tog mellem Stenstrup og Svendborg.

- Lige nu er vores forventning, at vi ikke kommer til at køre resten af aftenen, siger togleder hos Banedanmark Steen Nielsen til TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn snakkede med Steen Nielsen omkring klokken 20, og der var situationen stadig uvis.

- Vi har folk, der er på vej derhen for at fjerne træet, men vi er ikke klar over endnu, hvor stor en opgave, det bliver, fortsætter han.

Man kan løbende holde sig orienteret om rejsetider og alternative ruter på Rejseplanen og MitTog.