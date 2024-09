Flere morgenpendlere pendlere beretter om så store udfordringer med Svendborgbanen, at passagerer efterlades på perronen, mens dem, der kom med, står som sild i en tønde.

En af pendlerne - Viktorija Hansen - har sendt et klagebrev til folketingets transportudvalg i starten af september. På Christiansborg er folketingsmedlem Trine Bramsen (S) klar til at prikke transportminister, Thomas Danielsen (V), på skulderen for at få ham på banen.