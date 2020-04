Tom Buk-Swienty: Morfars kuffert førte til forfatterskab

Forfatter Tom Buk-Swienty tænder for computeren for at gøre klar til TV 2/Fyns digitale forfatterevent tirsdag eftermiddag.

- Jeg føler mig forbavsende godt tilpas med det her setup. Jeg er jo én af de få danskere, der ikke er på Facebook, og jeg er stadig ved at vænne mig til e-mails, ler han.

Fra sit kontor på havnen i Svendborg giver han et indblik i, hvordan det er at være ham lige nu. En forfatter med aflyste foredrag og ro til at fordybe sig i skriveriet. Han ved, at coronakrisen for mange har været et mareridt, men for Tom Buk-Swienty har det været en periode, hvor han har fået arbejdet mere koncentreret end nogensinde før.

Hvem er Tom Buk-Swienty? Tom Buk-Swienty er uddannet historiker, journalist og forfatter og måske mest kendt for sine to bøger om den dansk-tyske krig i 1864 ‘Slagtebænk Dybbøl’ og ‘Dommedag Als’. Begge bøger inspirerede senere Ole Bornedal til DR’s store dramaserie ’1864’.



Herudover har Tom Buk-Swienty blandt andet udgivet en to-bindsbiografi om Karen Blixens far, Kaptajn Wilhelm Dinesen og hans børn. Senest har han udgivet 'Løvinden' om den unge Karen Blixen i Afrika. Se mere

Morfars manuskripter

Tom Buk-Swienty er både historiker og journalist. Det kombinerer han i sit forfatterskab, når han i sine historiske bøger i fortællende stil skriver om krigen i 1864, om Kaptajn Willhelm Dinesen, tyske soldater og senest om Karen Blixen i den aktuelle bog 'Løvinden'.

Og netop de to baggrunde spørger en nysgerrig fynbo ind til i kommentarsporet til det digitale event:

- Hvad gjorde, at du besluttede dig for at blive forfatter? Og hvorfor lige den slags forfatter, spørger Charlotte Padkær.

Den fynske forfatter hiver fat i sin seneste bog, der handler om Karen Blixen. Hun talte altid om at finde sin skæbne og sit kald, forklarer han. Den skæbne fandt Tom Buk-Swienty på morfarens loft.

Læs også Tom Buk-Swienty: Stil spørgsmål til travl bestsellerforfatter

- Min morfar var sådan en håbefuld forfatter, men han fik aldrig udgivet noget. Så han havde en hel kuffert på loftet fyldt med manuskripter, som aldrig blev udgivet. Så min mor sagde altid: Nå, så må du jo blive forfatter, fortæller han og forklarer, at han kun var en lille dreng på det tidspunkt, men blev besat af tanken.

I skolen afleverede han derfor altid lange historier i stilehæfterne og fik lov til at skrive noveller, som lærerne elskede. Senere i livet begyndte også historie at fylde mere - en interesse, der særligt kom sig af at vokse op i Sønderjylland tæt ved grænsen samt Thorkild Hansens dokumentarromaner.

Jeg tror, at det er lidt ligesom at blive spurgt om, hvilket barn man holder mest af. For jeg har været dybt nede i dem alle sammen. Tom Buk-Swienty, forfatter

- Jeg læste Thorkild Hansens forfatterskab og blev utrolig fascineret af den måde, han brugte historie som en fortælling. Selvom det var et umuligt mål, så var det sådan, jeg ville være, husker Tom Buk-Swienty.

Det ensomme hjerte

Fælles for Buk-Swientys værker er, at de som regel handler om historiske personer, hvis liv han rekonstruerer.

- Der må gerne være gået små 100 år, siden de levede, smiler han.

Men når han kigger på sit forfatterskab, er det svært at vælge, hvilken bog han er mest glad for at have skrevet. Noget, som Mikkel Knudsen spørger om i kommentarsporet til facebookvideoen.

Læs også Fanget i forfatterboble: - Den virkelige verden skal ikke forstyrre den fiktive

- Jeg kan godt forstå, at han spørger. Men det er lidt ligesom at blive spurgt om, hvilket barn man holder mest af. For jeg har været dybt nede i dem alle sammen, forklarer Tom Buk-Swienty.

Alligevel dukker bogen 'Det ensomme hjerte', som han skrev i 2017, op i hukommelsen. Bogen handler om en ung tysk soldat under Anden Verdenskrig. Familien til den unge soldat gav ham 5.000 sider med tanker og akvareltegninger fra soldaten, som Buk-Swienty med største fornøjelse dykkede ned i.

- Min egen farfar forsvandt på østfronten under krigen, så igennem "Det ensomme hjerte" kunne jeg også forløse lidt af min egen historie fra familien, siger han.

Jeg håber, at jeg ikke dejser om foreløbigt. Jeg vil gerne nå at skrive både 10., 11. og 12. symfoni. Tom Buk-Swienty, forfatter

Storyboard over bøgerne

Bag Tom Buk-Swienty på hans kontor hænger en masse billeder, og det er der en seer, der spørger ind til.

- Det er billeder af en ung Karen Blixen. Og den store gule plakat, man kan se, er en oversigt over Karen Blixens farm i Afrika, forklarer han og peger på billederne.

Billederne hænger der fra Tom Buk-Swientys arbejde med Blixen i romanen 'Løvinden', som udkom i 2019.

- Jeg burde have taget dem ned og hængt noget andet op nu. Men sådan gør jeg altid, når jeg går i gang med en ny bog. Jeg laver et storyboard med fotos af karakteren, jeg skriver om, og hans eller hendes omgivelser. Så føler jeg lidt, at jeg er i nærheden af mine personer, siger han.

'Løvinden' er seneste skud på stammen fra Tom Buk-Swienty. Han boede en periode i Afrika for at kunne skrive bogen bedst muligt. Foto: Gyldendal

Den tiende symfoni

I 2009 og 2011 udgav Tom Buk-Swienty bøgerne "Slagtebænk Dybbøl" og "Dommedag Als", begge historier fra 1864 - en krig, han derfor efterhånden ved en del om.

Det får en seer til at spørge:

- Hvordan tror du, at Danmark havde set ud i dag, hvis vi aldrig havde kastet os ud i krigen i 1864, spørger Mikael Moesgaard.

- Det er et spændende spørgsmål, men jeg er faktisk ikke sikker på, at Danmark havde set meget anderledes ud. Danmark bestod dengang af to hertugdømmer, og jeg tror, at de danskere, der boede syd for Kongeåen på den daværende tyske side, havde løsrevet sig. Så det ironiske er, at vi nok alligevel var endt, hvor vi er i dag, uden at vi skulle have haft en krig. Men det er jo spekulationer, svarer Tom Buk-Swienty.

Bøgerne om 1864 er kun nogle få i rækken af værker fra Buk-Swienty, der allerede er ved at skrive på noget nyt og hemmeligt. Mikkel Knudsen spørger ham, om han har et mål for, hvor mange bøger, han vil skrive.

Læs også Fynsk forfatter: Kan jeg skrive om en tid før corona?

- Jeg bliver ved, indtil jeg ikke gider længere. Jeg tror, jeg har skrevet ni større værker nu. Mange er jo døde efter den niende symfoni, siger han og hentyder til komponister som Beethoven, Schubert og Mahler, der alle kun lige nåede at færdiggøre deres niende symfoni.

- Men jeg håber, at jeg ikke dejser om foreløbigt. Jeg vil gerne nå at skrive båede 10., 11. og 12. symfoni, smiler han.

FLERE DIGITALE FORFATTEREVENTS Næste tirsdag den 21. april er det forfatter Sarah Maria Glanowski, der optræder live klokken 16 på Facebook i interview. I kan igen stille spørgsmål undervejs.

Hvis du ikke fik set det digitale forfatterevent med Tom Buk-Swienty, kan du se det her: