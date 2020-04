Tom Buk-Swienty: Stil spørgsmål til travl bestsellerforfatter

For et år siden flyttede bestsellerforfatter og historiker Tom Buk-Swienty fra Odense til Svendborg. Derfor drikker han nu med stor nydelse sin morgenkaffe hver dag med den smukkeste udsigt til Svendborg Sund inden, at han går om bord i dagens arbejde.

I eftermiddag klokken 17.00 må han dog lægge både udsigt og arbejde til side. Da kan Tom Buk-Swienty opleves på TV 2/Fyns facebookside i interview med Signe Ryge om sit forfatterskab.

Hver tirsdag byder TV 2/Fyn nemlig på virtuelle forfatterinterviews med kendte fynske forfattere.

Skriv ind og spørg

Forhåbentlig vil mange af jer skrive ind med spørgsmål til Tom Buk-Swienty via kommentarfeltet undervejs.

I kan spørge om alt fra bestsellere som "Slagtebænk Dybbøl" og "Kaptajn Dinesen - Ild og blod", "Det ensommehjerte" eller den aktuelle "Løvinden" om Karen Blixen.

Spørg også gerne til nogle af de mange projekter, som den arbejdssomme herre lige nu har i støbeskeen. Hvad det er for nogle, løfter han delvist sløret for her i artiklen.

Dyb ro

Som alle andre er også Tom Buk- Swienty ramt af konsekvenserne af landets lock-down.

Alle hans planlagte fordrag og aftaler i øvrigt her i foråret aflyst, men det betyder blot, at han for alvor kan fordybe sig i skrive- og researcharbejdet. Den blanke kalender giver ham en stor ro.

- Det har været helt fantastisk i forhold til at arbejde og tænke dybe tanker. Det er selvfølgelig et mareridt for alle dem, som lider under denne krise, men for mig personligt er det en kæmpe berigelse, for jeg kan arbejde mere koncentreret end nogensinde, siger Tom Buk-Swienty.

Tophemmelige planer

Adskillige projekter er da også sat i søen hos den arbejdssomme historier og forfater.

Men det er begrænset, hvad Tom Buk-Swienty vil afsløre om, hvad han går og pusler med. Især det ene projekt er klassificeret som tophemmeligt.

- Jeg tror, at det får meget opmærksomhed, når det kommer på gaden om nogle få år, siger han.

Men han kan godt løfte sløret for andre historier, som lige nu er under udklækning. For eksempel arbejder Tom Buk- Swienty på en historie om 30 sønderjyder, der under Første Verdenskrig blev sendt på tophemmelig mission til det, der i dag er Tanzania.

Her skulle de hjælpe tyske tilfangetagne tropper. Sønderjyderne kæmpede på tysk side, men var forklædt som danskere. Arbejdstitlen på den højdramatiske fortælling er Sønderjysk Safari.

- Det lyder som et eventyr, men det er en sand historie, som jeg har opstøvet noget fantastisk materiale om, fortæller den fynske forfatter.

Vind i de historiske sejl

Udover sine bøger arbejder Tom Buk-Swienty med en historisk dokumentarserie.

Sammen med filmproducer Klaus Birch har han nemlig banket et driftigt produktionselskab i Svendborg op. På kort tid har de fået fået vind i sejlene, og lige nu arbejder de på en stor serie i forbindelse med genforeneningen. Her skal Tom Buk-Swienty være vært sammen med livsstilsekspert Flemming Møldrup.

- Jeg er fra sønderjylland, så jeg er eksperten, der tegner og fortæller, mens Flemming Møldrup repræsenterer det brede Danmark, der intet ved om Sønderjylland, siger Tom Buk-Swienty.

Storfilm på vej

Så er der også lige filmatiseringen af romanen Løvinden. Den storsælgende bog om vores verdenskendte forfatter Karen Blixen er ved at blive skabt om til en international storfilm, men som for så mange andre film verden over, er processen forsinket.

