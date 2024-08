Opdateret klokken 17.00: Trafikken glider igen på Svendborgsundbroen.

Tidligere på dagen skabte en punkteret traktor problemer på Svendborgsundbroen, og mandag eftermiddag er den gal igen.

Således fremgår det af Vejdirektoratets trafikkort, at der er sket et uheld i sydgående retning, som betyder, at sporet er spærret.

Vejen forventes ryddet inden klokken 17.30, lyder det videre.