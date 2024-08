Trafikprojekt skaber ophedet debat i lokalsamfund - "folk skal tale pænt"

På samme side har Nanna Lørup Buch, der er en af de frivillige i følgegruppen for områdefornyelsen af Hesselager, også udtrykt ærgrelse over, at tonen til tider bliver lidt for skinger.

- Vi er frivillige og lægger mange timer i det her projekt, og så er det ikke i orden, at vi bliver talt grimt til. Vi vil gerne have debatten, men den skal være konstruktiv, uddyber hun over for TV 2 Fyn.

Stor borgerinddragelse

Nanna Lørup Buch fortæller, at der bliver gjort meget for at inddrage borgerne i byen for at finde ud af, hvordan midlerne i områdefornyelsen skal bruges bedst muligt.

Der er blandt andet blevet oprettet en hjemmeside med informationer om projektet og oversigt over processen, der bliver sendt nyhedsbreve ud, der inviteres til borgermøder, og der stilles plancher i det lokale supermarked, og meget, meget mere.

Der er da også kommet mere end 100 forslag blandt de omkring 800 indbyggere i byen. Alligevel er det, som om at projektet kommer bag på folk, forklarer hun:

- Alle har haft mulighed for at deltage og komme med idéer, men nogle få vælger at stå på sidelinjen, og brokke sig i stedet. Det er trist, siger Nanna Lørup Buch.