Tre arrangementer lige om hjørnet: Teater i Svendborg frygter ikke coronapas

Klar fra den ene dag til den anden

Claus Bjerregaard er klar til at implementere restriktionen fra det ene øjeblik til det andet, hvis epidemiudvalget beslutter at genindføre coronapasset.

Han fortæller, at der ligger et teststed for hurtigtest i gåafstand fra teatret, så skulle det gå således, at nogle dukker op uden gyldigt coronapas, er der også en løsning på det.



- Så længe det bliver ved coronapas og mundbind, så er vi godt tilfredse, siger han.