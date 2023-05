Tre mænd anholdt og fængslet - solgte narko til børn

Tre personer er blevet anholdt og fængslet for at sælge narko til børn og unge helt ned i 13-årsalderen i Svendborg. Det oplyser Fyns Politi.

- Det er ingen hemmelighed, at vi tager salg af narko til særligt børn og unge meget alvorligt, og at det er noget, vi har arbejdet meget aktivt på at sætte en stopper for. Derfor er jeg også tilfreds med, at de her tre personer er anholdt, og at de dermed er kommet væk fra gaden, siger politikommissær Rasmus Tyllesen.



En 19-årig mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for videresalg af 10,2 kilo hash og 1,4 kilo kokain.



Derudover fik en 32-årig mand en straksdom på to et halvt års ubetinget fængsel for videresalg af 500 gram kokain og 5 kilo hash. Manden blev varetægtsfængslet efter dommen.



En 19-årig mand fik også en straksdom på et års ubetinget fængsel for videresalg af 200 gram kokain og 2 kilo hash. Han blev også varetægtsfængslet efter dommen.

Mange af de personer, der er blevet solgt til, er børn og unge mellem 13 og 18 år, oplyser politiet.