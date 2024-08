Tre nye tandklinikker åbner efter børne-boom

Tre nye tandklinikker for børn og unge er åbnet i Svendborg.

Der er brug for flere tandlægestole og -plejere, da ny lovgivning giver unge mennesker mulighed for at blive i den kommunale dagpleje frem til, de fylder 22 år. Samtidig vokser antallet af børnefamilier i kommunen, og tandplejen har i dag 4.000 flere brugere end i 2022.

-Tandplejen er virkelig et område, hvor vi kan være med til at sikre sundhed og trivsel hos børn og unge. Derfor skal det være en god oplevelse at komme i tandplejen. I vores nye, moderne lokaler kan vi nu byde velkommen til endnu flere børn og unge, og det glæder vi os meget til, siger formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S).



De nye klinikker er finansieret med midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets anlægspulje til at udvide kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen i Danmark.