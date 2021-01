Tre testet positiv for coronavirus på kirugisk afdeling på Svendborg Sygehus

På OUH Svendborg Sygehus' kirurgisk afdeling A er tre personer testet positiv for coronavirus.

To patienter blev henholdsvis onsdag og torsdag testet positiv, mens én ansat blev testet positiv fredag morgen.

Smitten betyder, at man fredag er gået i gang med at teste samtlige personer med tilknytning til afdelingen. I alt 70 ansatte og 33 indlagte patienter bliver nu testet for at undersøge, om der er andre smittede på afdelingen.

- Vi skal undersøge, om det er foregået på afdelingen, så derfor tester vi alle som led i den vanlige procedure ved smitteopsporing helt efter Sundhedsstyrelsens anvisninger, oplyser pressevagten ved OUH til TV 2 Fyn.

Som udgangspunkt kommer smitten ikke til at have betydning for planlagte operationer ligesom det heller ikke har betydet, at personale er blevet hjemsendt.

Årsagen er, at der på afdelingen allerede bliver benyttet værnemidler, og dermed er der ikke nogen, der har været nær kontakt med de smittede, oplyser OUH.

- Fordi man bruger den beskyttelse, så har det ikke været nødvendigt at hjemsende nogen, men vi tester selvfølgelig alle, oplyser pressevagten.

En nær kontakt er ifølge Sundhedsstyrelsen en person, der i 15 minutter eller mere har været tæt på en smittet person, for eksempel ved samtale.

I det seneste døgn er der på landsplan registreret 773 nye tilfælde af coronavirus i Danmark