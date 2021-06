Tredje kamp venter: GOG misser bronze i målrig affære

Desværre for GOG havde også TTH en plan om at score mange mål, og den lykkedes til perfektion for hjemmeholdet.

GOG-forsvaret havde svært ved at få ram på de hurtige TTH-spillere, der også benyttede syv-mod-seks-spillet og var foran med syv mål undervejs.

Ved pausen havde hjemmeholdet allerede 22 mål på tavlen, mens GOG havde ædt sig lidt ind på føringen og stod noteret for 18 scoringer.

Anden halvleg blev en jævn affære, hvor målene blev ved med at hagle ind i begge ender.

Til sidst havde TTH muligheden for at bringe sig i front med to mål, men missede muligheden og kunne i stedet tilfreds se til, at GOG forpassede muligheden for at udligne til slut.