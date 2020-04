Trods corona - Loud er i luften: - Der var hul igennem med det samme

Opdatering Artiklen er tilføjet flere citater fra Martin Larsen.

- Det er op ad bakke til at starte med.

Sådan siger bestyrelsesformand for den nye landsdækkende radiokanal Radio Loud Martin Larsen onsdag morgen.

Den omsiggribende covid-19 havde nemlig sit greb om Radio Louds debut, men selv om det var op ad bakke, så er det en tilfreds bestyrelsesformand, der fra Loud-kontorerne på 2. sal i Vestergade i Svendborg kan fortælle, at alt faktisk gik efter planen, da der ved midnat blev trykket på "on air"-knappen.

Radioen har siden efteråret arbejdet frem mod den skelsættende dato, men som så mange andre virksomheder er de fleste medarbejdere ikke fysisk til stede.

De arbejder hjemmefra, og det var også det greb, som der måtte tages i brug, da en egentlig åbningsreception blev skudt til hjørne af coronavirussen.

- Det blev til en virtuel sammenkomst på et par hundrede mennesker, og det gik godt, fortæller Martin Larsen.

Det virtuelle vil under alle omstændigheder blive det værktøj, som Radio Loud kommer til at bruge en del - coronavirus eller ej.

Radioens programredaktion har adresse i Wildersgade på Christianshavn i København, mens nyhedsredaktionen er forankret i Svendborg i lokaler oven på lokalradioen Diablo.

Martin Larsen fortæller videre, at Radio Loud var landsdækkende fra start, og at det blev fejret af et par hundrede mennesker, som var koblet op på den virtuelle reception.

- Der var ingen problemer. Der var hul igennem med det samme, netradioen kørte og appen er tilgængelig.

Åbningen var ramt af et mindre corona-uheld, da den vært, som skulle have prikket hul på radioens historie, måtte melde afbud, fordi vedkommende bor sammen med en læge og dermed er potentiel smittebærer.

Kanaldirektør Ann Lykke Davidsen trykker på knappen i studiet i København. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I stedet fik kanaldirektør Ann Lykke Davidsen lov til at tage sig af nedtællingen.

- Det er nogen specielle omstændigheder. De ansatte har ikke oplevet at arbejde sammen, for mange er startet 1. marts, fortæller Marin Larsen.

- Og nogen nåede dårligt nok, at arbejde før vi var nødt til at sige, at nu må vi hjem og arbejde hjemmefra. Det vil sige de hold, den arbejdsånd og den teamspirit der skulle skabes omkring er selvfølgelig udfordret af, at der er rigtig meget arbejde der er foregået digitalt sammen, men alligevel hver for sig.

- Ikke destomindre synes jeg, vi kunne høre på det der gik i luften ved midnat, og det jeg har hørt indtil nu, at det faktisk er lykkedes at få spillet et hold sammen, hvor vi rammer meget tæt ved den steming og den følelse vi gerne vil have, siger Martin Larsen.

Bare i Svendborg er coronasituationen tydelig. Onsdag er morgen er der tre personer tilstede - normalt ville der otte-ni ansatte i lokalerne.

Lige er der på hele Radio Loud syv redaktionelle medarbejdere på arbejde på samme tid.

- Udfordringen er at komme tilbage til normalen, så vi kan få den programproduktion, som der skal til, for det kræver rigtig mange mennesker at lave den taleradio, som vi er.

- Men lige nu er kunsten at få alle ender til at nå sammen, som det er i alle former for virksomheder, og få radioen ud til lytterne hele døgnet rundt, siger Martin Larsen.

Hvis ikke coronavirussen var kommet imellem, ville et sted mellem 40 og 45 mennesker have deres daglige gang på kanalen.

Det betyder også, at Radio Loud er gået i luften med det de kalder "Undtagelsestilstand på Loud". Det betyder, at der på dag 1 sendes i tre blokke frem til klokken 20.00, hvorefter dagens programmer genudsendes.

Radio Loud har således taget hul på de fire år, den i første omgang er sikret sendetilladelse, efter den i efteråret vandt Kulturministeriets udbud om en ny digital radiokanal.

Radio Loud sendes kun digitalt og er en tale- og kulturradio, som især henvender sig til de 15- til 32-årige.