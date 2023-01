Trods langvarig kritik: Fødegang vil være blandt landets bedste

Fødegangen møder fortsat kritik

En ting, der ikke har ændret sig på Svendborg fødeafdeling, er manglen på en børnelæge og børneafdeling.

Og det møder fortsat kritik. Blandt andet fra den faglige sammenslutning af danske børnelæger, Dansk Pædiatrisk Selskab, som er enige med Sundhedsstyrelsen i, at der på fødesteder som minimum skal være en afdeling for nyfødte og en børnelæge.

- Vi ved, at under alle fødsler, også dem der ikke er screenet til at være risikofyldte, kan opstå komplikationer, og så skal hjælpen selvfølgelig være tæt på, siger formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, Anne Louise Bischoff.

- Flere forskellige komplikationer kan tilstå under og efter en fødsel. Barnet kan kortvarigt få iltmangel og have brug for hjælp til at omstille kredsløbet til at være uden for livmoderen. Og det kræver hurtig ekspertise og erfaring, fortsætter hun.

De nybagte forældre Sidsel Freiberg Weber og Anders Bossel Holst Christensen var tøvende, da de blev overflyttet til Svendborg fødegang.

- Jeg havde hørt, at der ikke er nogen børnelæge i Svendborg. Derfor var det da også noget af det første, jeg kom til at tænke på, da vi fik besked om at tage til Svendborg. Min største bekymring var, om dem i Svendborg kunne det samme som Odense, hvis der skulle ske noget under fødslen, siger Eriks mor, Sidsel Freiberg Weber.

Men fødeafdelingen i Odense forsikrede parret om, at deres fødsel ville gå ukompliceret i Svendborg. Og det var rigtigt. De fødte og følte sig trygge på afdelingen.